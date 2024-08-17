Мы рассмотрим, как правильно подкормить капусту в августе, чтобы растение было здоровым, сильным и дало большие сочные кочаны. Чтобы подкормить капусту должным образом, нужно соблюдать несколько простых советов.

Во-первых, капуста нуждается в чистой и свежей воде. Поливать капусту следует вечером отстоявшейся водой. Важно поливать именно под корень, а не на листья, чтобы почва хорошо промачивалась. Поливать нужно один раз в три-четыре дня, используя около одного ведра воды на каждое растение. Перед поливом разрыхлите грунт на несколько сантиметров, а после полива замульчивайте его, чтобы сохранить влагу дольше. Это поможет подкормить капусту более эффективно.

Для подкормки в августе растворите удобрения в воде. Чтобы правильно подкормить капусту, используйте минеральные удобрения по следующему рецепту: столовая ложка нитрофоски, столовая ложка суперфосфата и одна столовая ложка калия на ведро воды. Выливайте по полведра раствора на каждое растение. При этом старайтесь, чтобы раствор не попал на листву. Если это произошло, смойте его водой из шланга во избежание ожогов на листьях и проблем с ростом.

Поздние сорта капусты также нуждаются в особой подкормке. В середине августа их можно обработать сернокислым магнием. Разведите 15 граммов этого удобрения на ведро воды и опрыскайте листья из пульверизатора. Этого объема хватит на десять квадратных метров площади. Обработка таким удобрением поможет подкормить капусту и обеспечить початкам хорошую сохранность во время хранения и легкий переход через зиму.

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