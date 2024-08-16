На следующей неделе Украина может снова перейти к отключениям электроэнергии из-за ожидаемого повышения температуры и соответствующего роста потребления электроэнергии.
Об этом сообщила Светлана Гринчук, заместитель министра энергетики Украины, в интервью "Интерфакс-Украина" .
"Рост температуры на следующей неделе может побуждать энергетиков к внедрению графиков отключений", - отметила она в эфире телемарафона "Единые новости".
Энергетики снова призывают потребителей экономно использовать электроэнергию: избегать включения мощных приборов в пиковые часы, а также пользоваться кондиционерами только в случаях крайней необходимости.
Министерство энергетики также рекомендует активизировать импорт электроэнергии как один из возможных способов избежать отключений и ограничений.
Ранее Politeka также писала , что в Украину возвращается жара после незначительного похолодания. В ближайшие дни температура поднимется до +30…+33 градусов и выше. Жаркая погода ожидается уже на выходных, 17-18 августа, сообщает синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Относительно Киева, то синоптикиня отметила, что в столице будет сухо с температурой +26...+28 градусов: "В дальнейшем жара вернется и в столицу".
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