Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 17 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 17 августа.

Мы готовимся к переменам, и астрология показывает нам, что это значит, во многих отношениях.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 17 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Девятка Кубков

Сегодня люди могут быть эмоционально истощающими. Вы можете обнаружить, что вам нужно немного отстраниться, чтобы восстановить часть потерянной энергии.

Когда сталкиваешься с ситуациями, которые на самом деле не имеют к тебе никакого отношения, дай себе разрешение отстраниться.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Деньги на горизонте. Вы собираетесь начать новое начинание, которое может привести к финансовой выгоде.

Важно, чтобы вы держали глаза и уши открытыми для возможностей. Что-то находится в разработке, и это приближается к вам.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Девятка Жезлов

Сегодня хорошо быть частью какого-то сообщества или вскоре записаться в него.

Вы многому учитесь у людей, которые делятся своими идеями. Если вы чувствуете, что застряли в колее и вам нужно какое-то руководство, присоединяйтесь к аналитическому центру.

Вам нужно услышать, как другие добиваются улучшений, поэтому делайте то, что позволяет вам наладить связь с группой.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Дьявол, перевернутая

Вы наконец-то преодолели потребность попробовать что-то, что искушало вас некоторое время. Чувствуйте себя хорошо, зная, что вы прошли точку тяги.

Это достойно чествования, и вы должны признать себя дисциплинированными и не поддаваться тому, что, как вы знаете, не пойдет вам на пользу.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Колесо Фортуны

У каждого человека есть свой шанс проявить себя, но у вас он может появиться гораздо раньше, чем позже.

Продолжайте усердно работать, чтобы ваши усилия привели вас на вершину. Даже если вы устали, Лео, держитесь своих позиций и не сдавайтесь.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая

Сейчас вы сталкиваетесь со множеством дел, и вам трудно понять, какое из них достаточно важно, чтобы оказаться наверху вашего списка приоритетов.

Лучше всего сесть и составить план действий, чтобы вы смогли максимально эффективно провести неделю.

В противном случае вы останетесь в полном порядке и не получите того результата, на который надеялись.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Пришло время рассмотреть идею стажировки или какой-либо программы, которая позволит вам усовершенствовать свое мастерство.

В одиночку вы можете научиться лишь ограниченному количеству вещей, и в конечном итоге полезно находиться среди других людей, которые бросают вам вызов и создают для вас небольшую конкуренцию.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей

На этой неделе вы испытаете небольшие финансовые трудности.

Не стоит слишком беспокоиться по этому поводу, но вам стоит уделить время оценке своего финансового положения, чтобы не допустить ошибок, которые могут обойтись дорого.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Императрица

Доверьтесь своей интуиции, она всегда направит вас в правильном направлении. Если вам придется выбирать между тем, чтобы слушать голову или следовать сердцу, всегда выбирайте сердце.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Король Пентаклей

Сегодня в вас есть боевой дух, и вы не позволите никому встать на вашем пути к цели.

Сохраняйте фокусировку лазерной остроты. Управляйте своим временем. Сократите список дел.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Кубков

Вы наверняка не готовы к этому.

Вы много думали и все еще не пришли к решению.

Это запутанное время для вас, поскольку вы переходите от одного пункта к другому. Будьте терпеливы к себе, поскольку все требует времени.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая

Обязательно проверьте папку со спамом и почту, так как сообщение могло не быть доставлено вам вовремя из-за проблем с организацией.

Если вы ждете, что кто-то вам что-то пришлет, а оно еще не пришло, не будьте пассивны.

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