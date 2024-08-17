Бабушка научила, как правильно ухаживать за клубникой после сбора урожая, чтобы в следующем году получить отличный результат. Если вы думаете, что ухаживать за клубникой истекает после сбора ягод, не спешите расслабляться. Есть еще несколько важных этапов.

После сбора ягод перейдите к обрезке усов клубники. Удалите пожелтевшие и засохшие листья, а затем обработайте растения средствами для борьбы с вредителями и заболеваниями. Можно использовать марганцовку для этой цели. Это немаловажная часть ухода за клубникой.

Следующий шаг – подкормка, которая является неотъемлемой частью ухода за клубникой. В августе полезно внести печную золу. Рассыпайте ее между строчками, используя по килограмму удобрения на квадратный метр. Зола обеспечит клубнику необходимыми питательными веществами и защитит от отрицательных внешних факторов. Также можно обработать клубнику смесью нашатырного спирта и золы. Для этого растворите стакан древесной золы и 2 столовых ложки нашатырного спирта в 10 литрах воды и хорошо перемешайте.

Перед использованием этой смеси обязательно пролейте клубнику чистой водой. Это важный этап в уходе за клубникой. Полезна также смесь из 10 литров воды, 500 мл молочной сыворотки, стакана золы, чайной ложки борной кислоты и половины чайной ложки йода.

Еще один вариант подкормки – смесь из 3 столовых ложек сахара и пачки сухих дрожжей в 3 литрах воды. Настаивайте около 5 часов, после чего полейте клубнику чистой водой, разводя настой в соотношении 1 часть на 9 частей воды. Это также часть эффективного ухода за клубникой.

Следуя этим простым и эффективным рекомендациям, вы обеспечите себя мощным урожаем сочных и сладких ягод в следующем году!