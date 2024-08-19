Клиенты ПриватБанка могут столкнуться с проблемами при пополнении счета через терминалы самообслуживания. В частности, при отключении электроэнергии устройство может не засчитать внесенную сумму.

О подобном случае сообщила одна из клиенток банка на портале "Минфин" . Подробности ситуации с потерей средств в ПриватБанке

По ее словам, она пополняла счет на сумму 20,5 тысячи гривен. Однако когда оставалось внести последние 500 гривен, электроэнергию выключили, и терминал, хоть и принял купюру, не успел ее засчитать.

Женщина обратилась на горячую линию банка, где ее заверили, что деньги все-таки поступят на счет. Однако после этого этого не произошло.

"Свет выключили, и 500 гривен остались в банкомате, не засчитавшись на счет. Мне пообещали, что деньги точно поступят, но этого не произошло. Я трижды переспрашивала, и каждый раз меня уверяли, что все будет хорошо. Но в конце концов ничего не поступило, и деньги как будто исчезли, а ПриватБанк не хочет нести ответственность", - пишет клиентка.

Женщина возмущена тем, что сотрудники банка ввели ее в заблуждение, не предоставив никаких гарантий возврата средств. Она указывает на то, что банк не проявляет инициативы по решению подобных проблем. Единственный позитив, который она видит в этой ситуации, это то, что она не потеряла больше суммы.

"У тебя нет гарантий, люди не отвечают за свои слова и не несут никакой ответственности. Сотрудники могут только пообещать и успокоить. Хорошо, что я успела внести основную сумму, а не оставила в банкомате все 20 тысяч. Да, 500 гривен - это не большая сумма, но она показала, что даже в такой ситуации банк не готов помочь, не разобрался и не вернул деньги. Это очень разочаровывает», — отмечает клиент.

Реакция ПриватБанка На портале представители банка ответили на обращение, отметив, что уже занимаются решением вопроса.

"Наши специалисты проверяют информацию и разбираются в ситуации. После завершения разбирательства мы дополнительно уведомим Вас в личных сообщениях. Извините за причиненные неудобства", — говорится в ответе банка.

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