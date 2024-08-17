В Житомирской области мужчина получил год ограничения свободы за нападение на работника военкомата, которому он сломал нос.

В Житомирской области суд рассмотрел дело мужчины, нанесшего телесные повреждения работнику Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел в городе Бердичев, где военнообязанный сломал нос заместителю начальника военкомата, за что его привлекли к ответственности.

Согласно приговору суда, опубликованному в Едином государственном реестре судебных решений , инцидент произошел 4 июня 2024 около 11:15. В служебном кабинете Бердичевского РТЦК мужчина умышленно ударил кулаком в лицо заместителя начальника военкомата, что привело к закрытому перелому носовых костей и кровоизлиянию.

Кроме того, мужчина пытался нанести телесные повреждения другим присутствующим, но его удалось остановить. В ходе расследования он признал свою вину, что позволило суду рассмотреть дело в упрощенном порядке без проведения судебного заседания.

Суд признал мужчину виновным. Учитывая серьезность его действий, суд счел необходимым назначить наказание в виде одного года ограничения свободы, которое подсудимый должен отбыть реально.

Ранее Politeka также писала о том, что отца троих детей мобилизовали, а он скрылся со службы. В материалах суда говорится, что согласно соглашению мужчина полностью признал свою виновность. В суде решили его судьбу.

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