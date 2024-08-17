У украинцев есть возможность приобрести страховой стаж для получения пенсии. Однако стоит учесть, что в 2024 году стоимость одного года стажа достаточно высока.
Стоимость одного года стажа
В Украине граждане пенсионного возраста могут "докупить" необходимый страховой стаж, пишут на Правительственном портале . Для зачисления одного месяца стажа нужно уплатить минимальный страховой взнос, который составляет 1760 гривен.
Таким образом, в 2024 году стаж год обойдется в 21 480 гривен. Пенсионер имеет право самостоятельно определять частоту и размер взносов в соответствии со своими финансовыми возможностями.
Важно! Добровольные взносы можно производить как на свой счет, так и в пользу другого лица.
Кто может приобрести страховой стаж?
Приобрести стаж могут граждане Украины, достигшие 16 лет. Это касается как проживающих за рубежом и планирующих получать пенсию в Украине, так и людей предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии, и лиц с низким уровнем официального дохода, желающих увеличить свою будущую пенсию.
Ранее Politeka также писала о том, что в Украине некоторые пенсионеры изменили правила выплаты пенсий. Если не пройти проверку, перестанут платить. Известно, что подобную процедуру пенсионерам необходимо проходить раз в год.
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