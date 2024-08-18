Если вам хочется шоколадного брауни, но пугает количество калорий, то этот рецепт – для вас, по нему десерт получается не только вкусным, но и полезным и малокалорийным.

Украинский кулинарный блогер Алекс Миль поделился рецептом здоровой альтернативы брауни – готовится на сковороде, очень просто, а получается невероятно вкусно.

Этот десерт, в отличие от классического брауни, получается очень полезным, нежирным и малокалорийным.

Для приготовления диетической версии брауни на сковороде берем следующие ингредиенты:

яйца – 2 шт.

молоко (жирностью 1-3%) – 120 г

сметана 15% - 60 г

разрыхлитель - 10 г

овсяная мука (или просто перемолотая овсянка) – 80 г

какао-порошок – 40 г

заменитель сахара – 20 г

Кроме того, для глазури нам понадобится 50 г молока и 70 г шоколада.

Сначала в миске с помощью венчика смешиваем до однородности яйца с молоком и сметаной. Далее добавляем овсяную муку, разрыхлитель, какао-порошок, заменитель сахара, хорошо все перемешиваем – и тесто для брауни готово.

Сковороду смазываем топленым маслом и выливаем в нее наше шоколадное тесто, накрываем крышкой и готовим на самом маленьком огне примерно 25-30 минут, не переворачивая. Периодически заглядываем и проверяем готовность, а также чтобы дно не пригорело.

Для глазури шоколад вместе с молоком ставим на маленький огонь и растапливаем до однородной массы. Перекладываем готовое брауни на тарелку, сверху поливаем глазурью и оставляем десерт охлаждаться.

Последние новости Украины:

С секретным ингредиентом: рецепт кабачковой икры от победительницы "Мастер Шеф" Глинской.

Баклажаны по-корейски: шеф-повар дал рецепт простой и очень вкусной закуски.

Как варить кукурузу: правильный рецепт от победительницы "Мастер Шеф".