Этот рецепт ленивых пирожков – настоящая находка, они готовятся просто, быстро, в качестве начинки можно добавлять что угодно, а получается всегда очень вкусно.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась универсальным рецептом ленивых пирожков, которые всегда получаются идеальными.

"Или оладий с начинкой. Называйте это как хотите, но это очень быстро, вкусно и можно брать разные начинки, все что есть. Все как Вы любите", – советует шеф-повар.

Для приготовления ленивых пирожков нам понадобятся следующие ингредиенты:

кефир – 270 г

яйцо – 1 шт.

мука – 230-250 г

соль – по вкусу

сода – 1 ч.л. не полная

Для начинки шеф-повар использовала зеленый лук, один болгарский перец и 150 г копченой курицы. По желанию можете брать для начинки ветчину, жареные грибы, твердый сыр, жареную капусту, отварное яйцо, разнообразную зелень и т.д.

Чтобы приготовить тесто, сперва смешиваем сухие ингредиенты: муку, соду и соль. Затем добавляем кефир (он обязательно должен быть не холодным, а комнатной температуры!), яйцо и перемешиваем тесто до однородности.

"Тесто должно быть густое, как на оладьи, и лениво спадать с ложки", – объяснила шеф-повар.

В тесто добавляем мелко нарезанную начинку и снова перемешиваем до однородности.

Жарим ленивые пирожки на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла на маленьком огне, выкладывая тесто ложкой, до золотистой корочки с обеих сторон.

Последние новости Украины:

С секретным ингредиентом: рецепт кабачковой икры от победительницы "Мастер Шеф" Глинской.

Баклажаны по-корейски: шеф-повар дал рецепт простой и очень вкусной закуски.

Как варить кукурузу: правильный рецепт от победительницы "Мастер Шеф".