Психотерапевт Олег Чабан рассказал, что во время сна в организме происходят суперсложные процессы, поэтому людям следует соблюдать определенный режим, чтобы улучшить его качество.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Вообще сон – это Мекка для психосоматических расстройств, потому что во время сна происходит ремонт на молекулярном уровне. Сон – это не отдых, это слово забудьте навсегда, оно закончилось. Сон – очень специфическое трансовое состояние мозга, где происходят суперсложные процессы», - подчеркивает Олег Чабан.

По его словам, сон должен длиться 7-8 часов, он отвечает за вымывание метаболитов, синхронизацию работы с внутренними органами, в частности с теми, которые связаны с метаболизмом, он также влияет на цикл Кребса, основную печку, обеспечивающую нас энергией, сон отвечает за долговременную память, а также за забывание эмоциональной составляющей предыдущего дня.

Как объясняет эксперт, за 4-5 часов до сна нельзя наедаться, и от алкоголя следует отказаться полностью, а еще от физической активности. Конечно, добавляет гость программы, перед сном стоит забыть о гаджетах, потому что синий спектр света от экрана дает мозгу сигнал, что это день, и вообще стоит придерживаться режима, при котором кровать и горизонтальное положение предназначены только для сна.

«Я нарисовал фантастическую картину, понимая, что так никто этого не делает, но это реальная вещь. То есть, если мы начинаем устраивать для себя четкий график, наш мозг начинает его соблюдать. Да, не сразу это удается. Еще раз повторюсь, для этого требуется длительная работа, упорная работа, но можно перевести себя в этот режим», - заключает Олег Чабан.

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