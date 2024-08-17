Тыквенный хлеб — это простой, вкусный и доступный хлеб, который порадует и мягкостью, и ярким цветом.

Этот рецепт идеально подходит для будущего осеннего сезона, когда тыква доступна и придает выпечке особый аромат и мягкость, делится кулинар и фудблогер «Anny cooking»

Ингредиенты:

Тёплая вода — 200 г

Тыквенное пюре — 150 г

Мука — 500 г

Сухие дрожжи — 1,5 ч.л.

Сахар — 1 ст.л.

Соль — 1/2 ч.л.

Масло — 1 ст.л.

Приготовление:

Если у вас есть хлебопечка, процесс будет особенно прост. Начните с добавления всех влажных ингредиентов (тёплая вода, тыквенное пюре и масло) в чашу хлебопечки. Затем добавьте сухие ингредиенты (муку, дрожжи, сахар и соль). Выберите средний уровень загрузки и средний уровень выпечки. Используйте первую программу. После завершения выпекания, дайте хлебу остыть и наслаждайтесь его вкусом и ароматом.

Если вы замешиваете тесто вручную, начните с того, что смешайте все сухие ингредиенты (мука, дрожжи, сахар и соль) в большой миске. Затем добавьте влажные ингредиенты (тёплая вода, тыквенное пюре и масло). Замесите тесто до однородного состояния, накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1-1,5 часа, чтобы тесто подошло.

После того, как тесто увеличится в объёме, сформируйте из него хлеб. Выложите его в форму и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40 минут на нижнем уровне духовки. Готовый хлеб достаньте из духовки, дайте ему остыть, и он будет готов к подаче.

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