Украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкуснейшую фритату (омлет по-итальянски) с кабачком.
Фритата – это итальянский омлет, в который можно добавлять разнообразные овощи, сыр, мясо или колбасу. Особенность этого блюда в том, что его готовят в духовке. А готовится оно очень просто.
"Очень вкусное блюдо, которое можно готовить во множестве вариаций. Это отличный вариант завтрака, обеда или ужина, а главное готовится проще простого", – советует кулинар.
В расчете на две порции фритаты с кабачком нам понадобятся следующие ингредиенты:
- кабачок – 300 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 1 ст.л.
- молоко - 35 г
- сыр (можно брать разные виды) – 100 г
- соль и перец молотый – по вкусу
Лук и кабачок нарезаем кубиками небольшого размера. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла начинаем обжаривать лук, затем добавляем нарезанный кабачок и жарим овощи примерно 5-7 минут.
В миске смешиваем яйца с молоком, мукой, измельченным сыром (тертым или нарезанным на маленькие кубики), солью и перцем.
Обжаренные кабачок с луком перекладываем в форму для запекания, а сверху заливаем овощи яично-сырной смесью.
Запекаем фритату с кабачком в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут – и можно подавать.
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