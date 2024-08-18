Вместо обычной яичницы или омлета попробуйте приготовить такой омлет по-итальянски с кабачком – это очень просто, вкусно и оригинально.

Украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкуснейшую фритату (омлет по-итальянски) с кабачком.

Фритата – это итальянский омлет, в который можно добавлять разнообразные овощи, сыр, мясо или колбасу. Особенность этого блюда в том, что его готовят в духовке. А готовится оно очень просто.

"Очень вкусное блюдо, которое можно готовить во множестве вариаций. Это отличный вариант завтрака, обеда или ужина, а главное готовится проще простого", – советует кулинар.

В расчете на две порции фритаты с кабачком нам понадобятся следующие ингредиенты:

кабачок – 300 г

яйца – 3 шт.

мука – 1 ст.л.

молоко - 35 г

сыр (можно брать разные виды) – 100 г

соль и перец молотый – по вкусу

Лук и кабачок нарезаем кубиками небольшого размера. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла начинаем обжаривать лук, затем добавляем нарезанный кабачок и жарим овощи примерно 5-7 минут.

В миске смешиваем яйца с молоком, мукой, измельченным сыром (тертым или нарезанным на маленькие кубики), солью и перцем.

Обжаренные кабачок с луком перекладываем в форму для запекания, а сверху заливаем овощи яично-сырной смесью.

Запекаем фритату с кабачком в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут – и можно подавать.

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