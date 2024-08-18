Узнайте, как приготовить оригинальный завтрак из яиц всего за 15 минут по рецепту звезды "Мастер Шеф" Дмитрия Кравчука.

Кулинар Дмитрий Кравчук поделился рецептом, как приготовить оригинальный завтрак из яиц и творога всего за 15-20 минут. Этот способ приготовления оригинального завтрака из яиц идеально подходит для тех, кто ценит скорость и простоту по утрам.

Для двух порций, чтобы приготовить оригинальный завтрак из яиц, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Куриные яйца – 6 шт.

Помидор – 1 шт.

Огурец – 1 шт.

Тостовой хлеб – 4 шт.

Крем-сырь – 70 г.

Сыр фета — 80 г.

Сливки – 40 г.

Зелень

Тостовый сыр — 8 шт.

Процесс приготовления оригинального завтрака из яиц таков:

Сначала нарежьте овощи тонкими слайсами. В миске смешайте фету, крем-творог, сливки и зелень до однородности.

"Варите яйца 6-7 минут, после чего опустите их в холодную воду. Следующие два яйца варите 11-12 минут и тоже охладите", - рассказал Дмитрий на своей странице в Instagram .

Чтобы яйца легко чистились, добавьте в воду соль и немного уксуса. Нарежьте мелко вареные яйца 12 минут, и добавьте их к сырной смеси, тщательно перемешайте.

Следующий шаг – прогрейте тостовый хлеб.

На одну половину хлеба выложите творожную массу, на другую – овощи и яйца, которые варились 7 минут. Добавьте тостовый сыр и если хотите, чтобы он расплавился, поставьте в духовку на 1 минуту при 180 градусах. После этого сложите сэндвич.

Теперь вы знаете, как приготовить оригинальный завтрак из яиц, который можно взять с собой в качестве перекуса.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история