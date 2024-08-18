Кулинар Дмитрий Кравчук поделился рецептом, как приготовить оригинальный завтрак из яиц и творога всего за 15-20 минут. Этот способ приготовления оригинального завтрака из яиц идеально подходит для тех, кто ценит скорость и простоту по утрам.
Для двух порций, чтобы приготовить оригинальный завтрак из яиц, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Куриные яйца – 6 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Тостовой хлеб – 4 шт.
- Крем-сырь – 70 г.
- Сыр фета — 80 г.
- Сливки – 40 г.
- Зелень
- Тостовый сыр — 8 шт.
Процесс приготовления оригинального завтрака из яиц таков:
Сначала нарежьте овощи тонкими слайсами. В миске смешайте фету, крем-творог, сливки и зелень до однородности.
"Варите яйца 6-7 минут, после чего опустите их в холодную воду. Следующие два яйца варите 11-12 минут и тоже охладите", - рассказал Дмитрий на своей странице в Instagram .
Чтобы яйца легко чистились, добавьте в воду соль и немного уксуса. Нарежьте мелко вареные яйца 12 минут, и добавьте их к сырной смеси, тщательно перемешайте.
Следующий шаг – прогрейте тостовый хлеб.
На одну половину хлеба выложите творожную массу, на другую – овощи и яйца, которые варились 7 минут. Добавьте тостовый сыр и если хотите, чтобы он расплавился, поставьте в духовку на 1 минуту при 180 градусах. После этого сложите сэндвич.
Теперь вы знаете, как приготовить оригинальный завтрак из яиц, который можно взять с собой в качестве перекуса.
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