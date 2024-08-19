Кулинарный эксперт и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась с украинцами простым и быстрым рецептом, как приготовить маринованные кабачки .
"Этот рецепт настолько быстрый, что вы еще не готовили маринованные кабачки так оперативно. Уверяю вас, они не только быстры, но и полезны и невероятно вкусны! Записывайте рецепт, как приготовить маринованные кабачки", - отметила звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления маринованных кабачков Татьяна Литвинова использует следующие ингредиенты:
- молодые кабачки – 250 г (2 шт.)
- соль – 0,5 ч.л.
- молотый перец – 1/3 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- прованские травы – 1 ч.л.
- оливковое масло – 2 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
"Прованские травы в этом рецепте играют важную роль. Можно добавить и свежие травы, например укроп, но орегано и базилик придают блюду оригинальность и изысканность", - подчеркнула Татьяна Литвинова.
Кабачки она нарезает брусочками и выкладывает в зип-пакет. Затем добавляет соль, перец, сахар, растительное масло, выжатый чеснок и прованские травы. Всё хорошо перемешивает и оставляет мариноваться на минимум 5 минут. Вот так просто можно приготовить маринованные кабачки!
"Чем дольше они маринуются, тем насыщеннее вкус получают. Можно оставить их на час-два. На следующий день они станут еще вкуснее, похожими на маринованные огурцы, которые хранились несколько дней. Эффект будет аналогичным. Так что обязательно попробуйте приготовить маринованные кабачки за этим рецептом!" – добавила Татьяна Литвинова.
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