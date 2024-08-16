Узнайте, как вкусно приготовить скумбрию на угле по рецепту звезд "МастерШеф".

Судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво и финалистка 12-го сезона Ольга Рябенко предлагают вам вкусно приготовить скумбрию на угле, чтобы заменить обычный шашлык. Этот рецепт покажет, как вкусно приготовить скумбрию, которая удивит вас своим непревзойденным вкусом.

Чтобы вкусно приготовить скумбрию на гриле, вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 скумбрии

1 чайная ложка копченой паприки

Черный молотый перец и соль – по вкусу

4 зубчика чеснока

Сок половины лимона

150 миллилитров масла

Специи для шашлыка – по вкусу и по желанию

Как вкусно приготовить скумбрию:

Почистите скумбрию и нарежьте ее на кусочки. Вырежьте позвоночник и удалите кости. Приготовьте маринад, смешав специи, измельченный чеснок, растительное масло и сок лимона. Переложите кусочки скумбрии в миску с крышкой или слайдер, залейте маринадом и тщательно перемешайте. Оставьте скумбрию мариноваться на 30 минут. Пока рыба маринуется, разогрейте угли. Когда оно станет готовым, нанизывайте кусочки скумбрии на шампур. Готовьте к готовности – скумбрия будет невероятно сочной и вкусной. Вот как вкусно приготовить скумбрию, чтобы она буквально таяла во рту.

Этот простой рецепт поможет вам вкусно приготовить скумбрию, создавая непревзойденную альтернативу обычному шашлыку.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.