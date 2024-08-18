Узнайте, как вырастить лавровое дерево в домашних условиях, чтобы наслаждаться его ароматом и красотой.

Лавровое дерево , хотя и редкость на наших подоконниках, является элегантным вечнозеленым растением, которое служит ароматной приправой, украшает интерьер и очищает воздух. Дома лавр практически не цветет, так что выращивается преимущественно как декоративная культура.

Способы вырастить лавровое дерево

Вырастить лавровое дерево можно из семян, которые доступны в специализированных магазинах. Сначала семена нужно прорастить: заполните поддон беспочвенной смесью, разложите семена на расстоянии 5 см, присыпьте тонким слоем и увлажните. Поставьте поддон в теплое место с хорошим освещением. Время произрастания варьируется от 10 недель до полугода. Чтобы быстрее вырастить лавровое дерево, можно приобрести готовый саженец или укоренить живец.

Лавровое дерево можно размножать черенкованием, семенами или корневыми побегами. Черенки с 2-3 междоузлиями нарезают весной или летом, укореняя в питательном субстрате. Семена сеют в горшки на расстоянии 2х2 см. Молодые растения нуждаются в тщательном уходе для успешного выращивания.

Пересадка лаврового дерева

Пересаживать лавровое дерево следует раз в два года. Выбирайте новую емкость на 2 см шире предыдущей. Взрослые растения пересаживают раз в пять лет, заменяя верхний слой почвы. Субстрат должен быть лёгким и питательным, с дренажом.

Полив и увлажнение

Лавровое дерево может достигать двух метров в высоту, но требует яркого освещения. Летом и весной комфортно при комнатной температуре, а зимой лучше обеспечить прохладу (+5–13°C). Летом важно регулярно поливать, не допуская пересыхания почвы. Зимой полив сокращают, контролируя влажность.

Обрезка лаврового дерева стимулирует рост боковых побегов и позволяет экспериментировать с формированием кроны. Подкормку проводят с начала весны до начала холодов. Среди вредителей, которых следует опасаться, – щитовка, тля и паутинный клещ. Так что вырастить лавровое дерево в домашних условиях вполне возможно, если придерживаться основных правил ухода.

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