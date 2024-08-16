Узнайте, как правильно обрезать деревья летом, чтобы обеспечить им здоровье и обильный урожай на следующий год.

Садоводство – это настоящее искусство, а обрезка деревьев – одна из ключевых частей этого процесса. Многие садоводы привыкли обрезать свои деревья весной или осенью, но летняя обрезка также имеет свои преимущества. Если вы хотите получить хороший урожай, рассмотрите возможность обрезать деревья именно летом. Давайте разберемся, почему это так важно и какие деревья больше всего выиграют от этого.

Почему летняя обрезка деревьев так важна?

Во-первых, когда вы обрезаете деревья летом, это стимулирует рост новых побегов. Молодые ветки успеют окрепнуть до зимы и заложат новые плодовые почки, что значительно повысит урожай в следующем году.

Во-вторых, обрезка деревьев улучшает осветление кроны. Когда вы удаляете лишние ветви, свет лучше проникает внутрь, что положительно влияет на фотосинтез. Это значит больше плодов!

Также летняя обрезка снижает риск заболеваний. Хорошо проветриваемая крона менее подвержена грибковым заболеваниям, поэтому ваше дерево будет здоровее.

И, конечно, обрезка деревьев помогает формировать их крону. Когда вы придаете дереву компактную форму, вам будет легче за ним ухаживать.

Какие деревья следует обрезать летом?

Яблоня : Летняя обрезка поможет заложить плодовые почки на следующий год.

Груша : Благодаря обрезке вы сможете уравновесить рост побегов, что повлияет на качество плодов.

Слива : Обрезка слив может омолодить дерево и повысить его урожайность.

Персик : Летняя обрезка необходима для формирования правильной кроны и удаления поврежденных ветвей.

Алича : Обрезка алычи помогает сохранить компактность и упростить сбор урожая.

Как правильно обрезать деревья летом?

Удаляйте волчки : Эти вертикальные побеги отбирают питательные вещества у плодовых веток. Избавляйтесь от них, когда обрезаете деревья. Прорежьте крону : Удаляйте слабые и больные ветви, а также растущие внутрь кроны. Сокращайте длинные побеги : Уменьшайте их на треть – это стимулирует новый рост. Обрабатывайте срезы : Если срезы большие, обязательно обработайте их садовым варом во избежание заболеваний.

На что направить внимание?

Время : Лучше всего обрезать деревья в середине лета, когда активный рост уже истек.

Инструменты : Используйте острые секаторы или пыль, чтобы не повредить кору.

Погода : Обрезку лучше делать в сухую погоду, чтобы раны быстрее зажили.

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