Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого - ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали схему хищения госбюджета на закупки БПЛА для Сил обороны. Из-за этой коррупционной схемы бойцы ВСУ получили тысячу бракованных FPV-дронов. Подробности сообщили в СБУ.

По информации следствия, махинацию организовал директор частной компании из Киевской области, специализирующейся на производстве беспилотных систем.

В начале года этот предприниматель выиграл тендер, проведенный Нетишинским городским советом, на поставку 1 тысячи FPV-дронов для нужд ВСУ. Общая сумма контрактов составила 16,4 млн грн, из которых, по данным следствия, директор компании-производителя присвоил почти треть.

Для реализации схемы подрядчики установили на беспилотники навигационное оборудование низкого качества, в частности видеокамеры и видеопередатчики, не соответствовавшие заявленным техническим характеристикам дронов.

Таким образом, организатор схемой искусственно снизил стоимость производства дронов, а полученную разницу присвоил. «Накрутка» на каждом беспилотнике составляла от 4 до 7,5 тысячи гривен, в зависимости от типа дрона.

После проведения аудита и специальной экспертизы, подтвердивших несоответствие товара техническим требованиям, правоохранители получили дополнительные доказательства преступной деятельности предпринимателя.

На основе собранных доказательств ему было объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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