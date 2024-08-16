Есть люди, у которых добрые намерения, но когда они помогают, они в итоге приносят больше вреда, чем пользы.

В астрологии знаки зодиака с добрыми намерениями иногда в конечном итоге ухудшают ситуацию.

Некоторые люди, как правило, некомпетентны, когда дело касается помощи другим и себе.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 19 января)

Козероги действительно хотят помочь, и они верят, что их путь всегда правильный. Проблема в том, что все люди разные, и та помощь, которую хочет оказать Козерог, не является той, которая нужна каждому человеку.

Иногда Козерог оказывает кому-то помощь, когда тот не просил об этом или не считал, что она ему нужна. Это может быть неловко, так как человек не хочет злить Козерога, но его участие только усложнит ситуацию. Они могли бы быть немного более чуткими и посмотреть, нужна ли кому-то их помощь, а не предполагать, что она нужна, и игнорировать его потребности.

2. СТРЕЛЕЦ (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцы могут быть полезны, но это всегда в их расписании. Стрелец поможет так, как он считает нужным, а затем определит, когда проблема решена, и уйдет, когда посчитает, что его помощь больше не нужна.

Однако они могут ошибаться, и дела идут хуже, чем когда в дело вмешался Стрелец. Но как только они закончат и захотят двигаться дальше, они это сделают. Намерения Стрельца благие, но для их реализации нужна работа.

3. РАК (21 июня - 22 июля)

Раки имеют добрые намерения, они действительно их имеют, но иногда они так отчаянно хотят помочь, что просто говорят все, что приходит им в голову, не задумываясь, полезно это или нет. Раки могут перевернуть ситуацию и сделать ее своей.

Дело не в том, что они полностью эгоистичны, просто у них может быть потребность выражать именно то, что они чувствуют или думают, даже если это бесполезно или неуместно.

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