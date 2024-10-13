Эти чрезмерно эмоциональные люди не против показать вам, что они чувствуют.

В астрологии некоторые знаки зодиака возводят барьеры между собой и другими людьми, и они НИКОГДА не позволяют людям узнать, что происходит.

А другие знаки стремятся быть максимально честными в своих отношениях.

Если вы хотите узнать, какие знаки зодиака никогда не скрывают своих эмоций от своих партнеров, продолжайте читать ниже.

1. Овен (21 марта - 19 апреля)

Овен уверен в себе и страстен. Когда дело касается ее эмоций, она знает, как держать их под контролем, но она также знает, как раскрыть их, когда это необходимо.

Овен не колеблясь даст знать своему партнеру, если ее что-то беспокоит, и она ВСЕГДА будет открыта для диалога, чтобы выразить свои чувства.

2. Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы известны своей экспрессивностью и коммуникабельностью. Они знают, что в их интересах всегда выражать себя подлинно в отношениях.

Когда она расстроена, она не побоится высказать это своему партнеру. Она готова быть уязвимой, чтобы построить наилучшие возможные отношения.

3. Рак (21 июня - 22 июля)

Рак очень эмоционален и сентиментален. Она сочувствующая и очень интуитивная. В отношениях она НИКОГДА не скрывает своих чувств.

Если ей что-то не нравится в поступках партнера, она выскажет свои претензии.

И если она полностью влюблена в своего партнера, она выразит свое восхищение в самом начале. Она просто НЕ МОЖЕТ скрыть свои чувства.

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