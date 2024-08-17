Эта акция будет действовать для клиентов ПриватБанка с 15 августа по 15 февраля 2025 года.

Государственный "ПриватБанк" предлагает своим клиентам специальную акцию с вдвое пониженными тарифами на переводы средств с валютных карт на карты за границу. Это новшество действует для переводов в любую точку мира. О такой возможности информирует прессслужба "ПриватБанка".

В пресс-службе отметили, что "ПриватБанк" делает более доступными для граждан Украины современные цифровые международные переводы на зарубежные карты.

По словам члена правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, тарифы на международные переводы в приложении "Приват24" с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты теперь будут вдвое ниже. Если раньше было 2% (50 гривен), то сейчас – 1% (минимум 50 гривен).

Эта акция будет действовать для клиентов ПриватБанка с 15 августа по 15 февраля 2025 года.

Чтобы осуществить денежный перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту, можно воспользоваться следующими способами:

Через мобильное приложение "Приват24". Через вебверсию "Приват24", выбрав в меню опцию "Перевод на карту".

Для перевода необходимо выбрать из шаблона или вручную ввести данные заграничной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию. В банке отмечают, что отправить заграничный перевод можно только с валютной карты в долларах или евро.

Напомним также, что ПриватБанк рекомендует клиентам с заблокированными счетами обращаться в суд. Одна из клиенток, подавшая подтверждение осуществления перевода, обнаружила, что банк классифицировал ее транзакцию как мошенническую.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.