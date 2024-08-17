Во Львове осудили мужчину, который получил повестку, но отказался от мобилизации. На суде мужчина вину признал и раскаялся. Об этом идет речь в приговоре Франковского районного суда Львова.
В ноябре 2022 года мужчину сочли годным к мобилизации. В начале декабря того же года он получил повестку для отправки в воинскую часть, но уклонился от призыва.
На суде житель Львова признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что не явился в ТЦК, поскольку был недоволен предложенной должностью.
Ему сообщили, что его направляют в Горловку командиром мотострелкового взвода, хотя он проходил обучение на военной кафедре в 1992 году в качестве офицера запаса и имел специализацию на командовании бронетанковыми машинами и танками. В то же время других мобилизованных направляли на подготовку перед отправкой.
Суд, рассмотрев материалы дела, признал львовянина виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.
Напомним о схожем случае. В частности, стало известно, что в Днепропетровской области к трем годам лишения свободы приговорили украинского мужчину, который получил повестку, однако написал заявление об отказе от мобилизации.
Последние новости Украины:
Напомним, названы специалисты, которых чаще всего ищут в Украине.
Как сообщала Politeka, украинцы могут получать 40 тысяч зарплаты, перечень вакансий.
Также писала Politeka, названы профессии, где оклады изменились больше всего.