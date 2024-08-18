Vodafone сообщил о роуминге в 26 странах, чтобы всегда оставаться на связи.

В Vodafone рассказали, что роуминг как дома включен в обновленные тарифы мобильного оператора.

Об этом сообщили в пресс-службе Vodafone.

"Еще больше душевных разговоров и улыбок. Путешествия, поездки или рабочие дела не должны стать между вами и самыми родными. А Vodafone делает все возможное, чтобы вы почувствовали себя как дома, в любом уголке мира", - говорится в сообщении.

В Vodafone добавили, что теперь можно использовать ГБ и минуты в Украине и в роуминге в 26 странах, согласно условиям вашего тарифа.

Однако в комментариях недовольные клиенты Vodafone рассказали о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться.

"Водафон, вы сдираете такие деньги, а интернет не работает, вы что там совсем по*урели 260 гр за 4 недели а интернета нет, звонила оператору он что-то пробормотал невнятное и все, а интернета нет! Вы что тоже издеваетесь с абонентов вы что там воруете , чтобы я видела мегабайты, ибо водофону неугодно!! Что вы делаете! Хватит издеваться над своими абонентами".

На что у Vodafone ответили:

"Нам очень грустно, что у вас сложилось такое впечатление о работе компании, и мы бы очень хотели узнать подробнее о ситуации, которая у вас возникла. Пожалуйста, обратитесь к нам в частные сообщения группы, мы обязательно все проверим!".

Последние новости Украины:

Правила мобильной связи изменятся: заденет абонентов всех операторов.

Как пополнить счет "Киевстар" без Интернета: полезная инструкция.

Тарифы Vodafone резко подорожают: названы новые суммы.