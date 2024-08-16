Чтобы вырастить цветную капусту , нужно соблюдать определенные правила ухода, которые не отличаются от других овощей. Важно регулярно поливать, пропалывать, удобрять и разрыхлять почву, чтобы вырастить цветную капусту здоровой и крепкой.

Подробности

Однако существуют секреты, которые помогут вам вырастить цветную капусту так же красиво, как на фото. В июле опытные огородники рекомендуют подкормить растение комплексными удобрениями – 30 г на 1 кв. м. Если у вас нет возможности удобрить минеральными удобрениями, вы можете заменить их древесной золой, что также поможет вырастить цветную капусту с хорошей завязью благодаря наличию различных микроэлементов.

Чтобы капуста быстрее завязалась, следует использовать борную кислоту. Растворите 5 г кислоты в 1 стакане горячей воды и разведите этот раствор в ведре с водой. Затем опрыскивайте капусту, но помните, что лучше вырастить цветную капусту, если делать это вечером.

Дополнительно обратите внимание на освещение: цветная капуста требует много солнца, поэтому выбирайте хорошо освещенные участки. Регулярный осмотр растений на наличие вредителей и болезней поможет вырастить цветную капусту без лишних проблем. Если вы заметили вредителей, обработайте растения соответствующими средствами во избежание потери урожая.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.