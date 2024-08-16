Украинские и мировые хиты доступны всем абонентам всех операторов, не только Киевстар.

Об этом сообщила компания "Киевстар" в Фейсбуке.

"Развенчиваем самый распространенный миф: Киевстар ТВ только для наших абонентов. Киевстар ТВ могут смотреть абоненты всех операторов. Вот именно. Здесь вы всегда найдете, что посмотреть вечером", - говорится в сообщении.

Однако в комментариях к публикации клиенты "Киевстар" поделились отзывами о работе мобильного оператора.

" Здравствуйте , хочу спросить почему через день нет интернета за что я плачу ?

Оператор бросает трубку на этот сервис). Год назад рассказывали что поднимают тарифы для того чтобы закупить генераторы и аккумуляторы на случай обесточивания, чтобы все бесперебойно работало, спрашиваю у оператора где обещанное оборудование, а ответ тишина. Только деньги гнушаются. Наверное, надо переходить на другого оператора, потому что уже достали».

В "Киевстар" ответили на жалобы украинцев:

" уточните, пожалуйста, сложности с мобильным или домашним Интернетом? напишите, пожалуйста, свою ситуацию и номер договора в личных сообщениях, проверим".

Также в комментариях затронули тему стоимости тарифов:

"А не пора ли пересмотреть тарифы и снизить их, потому что мобильного интернета, когда выключают свет нет совсем? А вы о каком-то своем телевидении людям голову забиваете. Лучше о качестве позаботьтесь, потому что потеряете клиентов".

"Мы понимаем ваше недовольство, вызванное именно российской агрессией, обстрелами энергетической инфраструктуры. Это форс-мажорные обстоятельства, влияющие на все сферы жизни страны".

Но оплата услуг в тарифе помогает нам инвестировать в восстановление разрушенной сети, закупать генераторы и устанавливать тысячи аккумуляторных батарей. Чтобы увеличить автономность сети при отключении света", - сообщили в "Киевстар".

Последние новости Украины:

В Vodafone обратились ко всем абонентам: Покрытие может исчезать.

"Киевстар" начал предупреждать о еще одних изменениях: уже с июля.

Нет сигнала сети: в "Киевстаре" сказали, как решить проблему.