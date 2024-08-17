В Украине ежегодный налог на землю обязателен для всех собственников и постоянных землепользователей и есть категории, кому платить не нужно.

Земельный налог в Украине обязателен для всех собственников и пользователей земельных участков. Однако законодательство предусматривает некоторые льготы. В частности, пенсионеры освобождаются от уплаты налога, если площадь их земельного участка не превышает установленные лимиты. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС Львовской области.

В Украине ежегодный налог на землю обязателен для всех собственников и постоянных землепользователей. Однако законодательство предусматривает определенные льготы, позволяющие снизить налоговую нагрузку или полностью освободиться от уплаты налога для отдельных категорий граждан.

Земельный налог уплачивается ежегодно и его размер определяется путем умножения нормативной денежной оценки земельного участка на ставку налога, установленную местным советом. Ставки налога могут изменяться в зависимости от целевого назначения участка и его расположения.

Законодательство Украины позволяет освободиться от уплаты земельного налога, если площадь участка не превышает определенные лимиты. В настоящее время эти лимиты установлены следующим образом:

Для ведения личного крестьянского хозяйства: до 2 га.

Для строительства и обслуживания жилого дома: в селах – до 0,25 гектара; в поселках – до 0,15 гектара; в городах – до 0,10 гектара.

Для индивидуального дачного строительства: до 0,10 га.

Для постройки индивидуальных гаражей: до 0,01 гектара.

Для ведения садоводства: до 0,12 гектара.

Льготные категории населения

Законодательство предусматривает освобождение от уплаты земельного налога или уменьшение его размера для определенных категорий граждан. К льготным категориям относятся:

Пенсионеры (по возрасту): освобождаются от налога при условии, что площадь земельного участка не превышает установленные нормы.

Лица с инвалидностью первой и второй группы.

Физические лица, воспитывающие трех и более детей младше 18 лет.

Ветераны войны.

Лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

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