Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко у себя в Instagram поделилась рецептом невероятно вкусной скумбрии, фаршированной овощами.
В этом блюде идеально сочетаются рыба и овощи, поэтому это отличный вариант для обеда или ужина. Для приготовления фаршированной скумбрии "Мастер Шеф" Ольга Рябенко взяла:
- 3 скумбрии
- 1 луковица
- 1 морковь
- томатный соус – 2 ст.л.
- смесь специй для рыбы – 1 ч.л.
- томаты сушеные – 1 ч.л.
- кориандр – 0,5 ч.л.
- соль, перец черный молотый, сахар – по вкусу
- 5 веточек петрушки
- 50 г твердого сыра
- немного оливкового масла
- 30 г сливочного масла
Сначала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко зачищает скумбрию: отрезает головы, удаляет хребты и косточки, но оставляет хвосты, как на видео. Солим и перчим рыбу.
Лук нарезаем кубиками, морковь натираем на крупной терке. На сковороде с небольшим количеством растительного масла "Мастер Шеф" Ольга Рябенко обжаривает лук с морковью до прозрачности лука, добавляет смесь специй для рыбы, кориандр, сушеные томаты, томатный соус, а также по вкусу соль, молотый перец и сахар.
На филе скумбрии выкладываем мелко нарезанную петрушку, обжаренные овощи, кусочек сыра, заворачиваем в рулет и фиксируем шпажкой.
Фаршированную скумбрию выкладываем в форму для запекания, немного поливаем растительным маслом и добавляем кусочки сливочного масла. Звезда "Мастер Шеф" запекает рыбу в разогретой до 200 градусов духовке до золотистости – примерно 15 минут.
Последние новости Украины:
Идеальное сочетание: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт сочного мяса со сливами.
Не жалейте сыра: рецепт ленивого хачапури на сковороде, готовится очень быстро.
Котлеты будут вкусными и сочными: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал простой рецепт.