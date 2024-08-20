Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко у себя в Instagram поделилась рецептом невероятно вкусной скумбрии, фаршированной овощами.

В этом блюде идеально сочетаются рыба и овощи, поэтому это отличный вариант для обеда или ужина. Для приготовления фаршированной скумбрии "Мастер Шеф" Ольга Рябенко взяла:

  • 3 скумбрии
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • томатный соус – 2 ст.л.
  • смесь специй для рыбы – 1 ч.л.
  • томаты сушеные – 1 ч.л.
  • кориандр – 0,5 ч.л.
  • соль, перец черный молотый, сахар – по вкусу
  • 5 веточек петрушки
  • 50 г твердого сыра
  • немного оливкового масла
  • 30 г сливочного масла

скумбрия

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко зачищает скумбрию: отрезает головы, удаляет хребты и косточки, но оставляет хвосты, как на видео. Солим и перчим рыбу.

Лук нарезаем кубиками, морковь натираем на крупной терке. На сковороде с небольшим количеством растительного масла "Мастер Шеф" Ольга Рябенко обжаривает лук с морковью до прозрачности лука, добавляет смесь специй для рыбы, кориандр, сушеные томаты, томатный соус, а также по вкусу соль, молотый перец и сахар.

На филе скумбрии выкладываем мелко нарезанную петрушку, обжаренные овощи, кусочек сыра, заворачиваем в рулет и фиксируем шпажкой.

Фаршированную скумбрию выкладываем в форму для запекания, немного поливаем растительным маслом и добавляем кусочки сливочного масла. Звезда "Мастер Шеф" запекает рыбу в разогретой до 200 градусов духовке до золотистости – примерно 15 минут.

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