Скумбрия – очень вкусная, доступная и одна из самых полезных рыб, и на этот раз финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как ее можно оригинально приготовить.

Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко у себя в Instagram поделилась рецептом невероятно вкусной скумбрии, фаршированной овощами.

В этом блюде идеально сочетаются рыба и овощи, поэтому это отличный вариант для обеда или ужина. Для приготовления фаршированной скумбрии "Мастер Шеф" Ольга Рябенко взяла:

3 скумбрии

1 луковица

1 морковь

томатный соус – 2 ст.л.

смесь специй для рыбы – 1 ч.л.

томаты сушеные – 1 ч.л.

кориандр – 0,5 ч.л.

соль, перец черный молотый, сахар – по вкусу

5 веточек петрушки

50 г твердого сыра

немного оливкового масла

30 г сливочного масла

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко зачищает скумбрию: отрезает головы, удаляет хребты и косточки, но оставляет хвосты, как на видео. Солим и перчим рыбу.

Лук нарезаем кубиками, морковь натираем на крупной терке. На сковороде с небольшим количеством растительного масла "Мастер Шеф" Ольга Рябенко обжаривает лук с морковью до прозрачности лука, добавляет смесь специй для рыбы, кориандр, сушеные томаты, томатный соус, а также по вкусу соль, молотый перец и сахар.

На филе скумбрии выкладываем мелко нарезанную петрушку, обжаренные овощи, кусочек сыра, заворачиваем в рулет и фиксируем шпажкой.

Фаршированную скумбрию выкладываем в форму для запекания, немного поливаем растительным маслом и добавляем кусочки сливочного масла. Звезда "Мастер Шеф" запекает рыбу в разогретой до 200 градусов духовке до золотистости – примерно 15 минут.

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