Ваша малина станет непознаваемой – сочные ягоды будут напоминать конфеты! Вот несколько советов, как подготовить их к следующему сезону.

Сезон плодоношения малины уже завершился, но ухаживать за малиной не стоит забывать – кусты нуждаются в должном уходе, чтобы в следующем году дать еще больше и вкуснее урожая. Огородники поделились секретами, как правильно ухаживать за малиной для обильного и сладкого урожая.

Этой осенью закладываются почки для будущего сезона, поэтому в этой статье мы рассмотрим пять основных правил, которые нужно соблюдать после плодоношения. Во-первых, не стоит ждать осени – сразу нужно ухаживать за малиной, проводя обрезку после завершения плодоношения.

Побеги, которые не принесут плоды в следующем году, необходимо удалить. Все высохшие, поврежденные или больные ветви следует убрать. Также важно убрать двухлетние побеги, которые в этом году дали много урожая, но уже одеревенели. Они сами высохнут в следующем году, поэтому ухаживать за малиной и тратить силы на их поддержку не нужно. Рекомендуем обрезать малиновые ветки до уровня земли, не оставляя пней, и оставить около десяти толстых стеблей на кусте.

Во-вторых, через неделю после обрезки обязательно подкормите куст. Растение требует много калия для повышения морозостойкости и фосфора для развития корневой системы. Лучший вариант – подкормить малину компостом в количестве пяти килограммов на квадратный метр.

Если у вас осталась зола после дачного сезона, можно внести сто грамм под каждый куст. Если нет органики, сделайте раствор из пятидесяти граммов суперфосфата и сорока граммов сульфата калия на ведро воды и полейте кусты.

После обрезки и подкормки кустов малины нужно хорошо полить их. На одно растение нужно около 20-30 литров теплой отстоявшейся воды. Это важный шаг, который нельзя пропускать, если вы заботитесь о своих кустах.

Следующий этап – мульчирование почвы вокруг куста крапивой или люцерной. Эти растения, богатые калием, не только подпитывают куст, но и помогут сохранить влагу в почве. Итак, если вы действительно хотите ухаживать за малиной, не забывайте об этом важном шаге.

Если ваши кусты смородины пострадали от болезней, их следует обработать бордоской жидкостью. Таким образом, ухаживать за малиной – это не только о поливе и подкормке, но и о профилактике заболеваний.