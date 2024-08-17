Недавно правительство утвердило единственную бюджетную декларацию Украины на 2025-2027 годы - принято решение о зарплатах, пенсиях и прочем.

Часть украинских переселенцев получает специальные выплаты. Недавно появилась информация о том, что эти выплаты могут быть отменены с 1 сентября.

Об этом во время брифинга в Николаеве сообщила министерша по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.



Ирина Верещук, чиновник, подтвердила, что с 1 сентября выплаты продолжат получать те, кто имел на них право раньше. Никаких перемен, в том числе для школьников, не планируется.

"Ко мне обращаются люди из числа ВПЛ, которые жалуются на то, что некоторые представители местных властей угрожают лишить их выплат, если дети не будут учиться в офлайн-режиме с 1 сентября. Это неправда, никто не имеет права лишить выплат только за то, что дети не будут учиться в очном режиме", – заявила она.

Напомним, что правительство утвердило бюджетную декларацию Украины на 2025-2027 годы, в которой предусмотрено замораживание уровней минимальной заработной платы, прожиточного минимума и минимального должностного оклада в бюджетной сфере на трехлетний период.

В настоящее время минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 грн, прожиточный минимум — 2 361 грн для утративших трудоспособность лиц и 3 028 грн для трудоспособных лиц, а минимальный должностной оклад в бюджетной сфере — 3 195 грн.

Одобренная Кабмином декларация на 2025-2027 годы, которая станет основанием для подготовки государственного бюджета на следующий год, предусматривает, что эти минимальные стандарты не будут повышены.

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Напомним, украинцы могут потерять прожиточный минимум.

Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.

Также Politeka сообщала, в ПФУ предупредили, что нужно срочно сделать.