75-летний садовник поделился секретами, как правильно проводить обрезку груши , благодаря чему вы получите множество фруктов, которые трудно будет собрать.

Конец июля и начало августа – оптимальное время для проведения обрезки груши. Правильное выполнение этого процесса поможет не только сформировать красивую крону дерева, но значительно повысить его урожайность.

Садоводы утверждают, что, соблюдая несколько простых рекомендаций по поводу того, как проводить обрезку груши, можно удвоить или даже утроить количество плодов.

Самое главное при проведении обрезки груши – следить за ростом центрального проводника. Летом он может сильно вытягиваться, поэтому его нужно укоротить. Для этого определите высоту самой низкой ветки и обрежьте проводник чуть выше этого уровня. Это поможет не только получить компактную крону, но и стимулировать рост боковых ветвей.

При проведении обрезки груши также важно удалять ненужные побеги. Это касается ветвей, растущих вертикально или внутрь кроны, а также наклоняющихся вниз. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и освещенность внутри кроны. Кроме того, необходимо корректировать слишком длинные ветви: если какая-то из них достигла такой же длины, как центральный проводник, ее следует укоротить, срезав боковую почку. Это поможет сохранить правильную форму кроны и стимулировать развитие плодовых почек.

С этой эффективной схемой, как проводить обрезку груши, урожай можно увеличить втрое. Не забывайте также об удалении перекрестных веток. Если есть ветки, мешающие друг другу или пересекающиеся, их рекомендуется устранить. Это улучшит освещение внутри кроны и снизит риск повреждений.

Опытные садоводы акцентируют внимание на формировании плодовых веток при проведении обрезки груши. Рекомендуется слегка укоротить однолетние побеги до 30-40 см, что будет способствовать развитию плодовых почек и обеспечит щедрый урожай в следующем сезоне.

Следовательно, следуя этим рекомендациям относительно того, как правильно проводить обрезку груши, вы сможете вырастить раскидистое дерево с правильной формой кроны, что улучшит его вид и увеличит урожайность.

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