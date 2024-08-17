Украинское законодательство не предусматривает конкретных требований или условий для введения простоя.

Для получения выплат за простое от государства украинские учителя должны находиться на территории Украины. Выехавшие за границу потеряют право на финансовую помощь. Это касается, в частности, работников учебных заведений, прекративших свою деятельность из-за оккупации или боевых действий.

Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Это правило касается педагогических работников учебных заведений, а также инклюзивно-ресурсных центров, где учатся дети с особыми образовательными потребностями.

Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), простой определяется как остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы. Причины простоя могут включать:

административная приостановка деятельности предприятия;

перепрофилирование работ;

нарушение договорных обязательств с партнерами;

экономический кризис;

умышленное или непреднамеренное нарушение работниками техники безопасности или трудовой дисциплины;

повреждение оборудования.

Обстоятельства, вызывающие простой, могут включать в себя непреодолимую силу, такую ​​как война, объявление военного положения, стихийные бедствия, техногенные катастрофы или пандемии.

Украинское законодательство не предусматривает конкретных требований или условий для введения простоя в образовательных учреждениях во время военного положения. Однако с самого начала полномасштабной российской агрессии наиболее распространенными причинами простоя для учителей в Украине стали:

угроза жизни работников;

активные боевые действия в районе расположения образовательного учреждения;

оккупация территорий;

уничтожение или разрушение помещений учебного заведения из-за боевых действий;

невозможность выполнения работ из-за отсутствия технических условий, таких как электроснабжение или связь.

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