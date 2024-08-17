Для получения выплат за простое от государства украинские учителя должны находиться на территории Украины. Выехавшие за границу потеряют право на финансовую помощь. Это касается, в частности, работников учебных заведений, прекративших свою деятельность из-за оккупации или боевых действий.

Соответствующее решение принял Кабинет министров.

школа

Это правило касается педагогических работников учебных заведений, а также инклюзивно-ресурсных центров, где учатся дети с особыми образовательными потребностями.

Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), простой определяется как остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы. Причины простоя могут включать:

  • административная приостановка деятельности предприятия;
  • перепрофилирование работ;
  • нарушение договорных обязательств с партнерами;
  • экономический кризис;
  • умышленное или непреднамеренное нарушение работниками техники безопасности или трудовой дисциплины;
  • повреждение оборудования.

Обстоятельства, вызывающие простой, могут включать в себя непреодолимую силу, такую ​​как война, объявление военного положения, стихийные бедствия, техногенные катастрофы или пандемии.

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Украинское законодательство не предусматривает конкретных требований или условий для введения простоя в образовательных учреждениях во время военного положения. Однако с самого начала полномасштабной российской агрессии наиболее распространенными причинами простоя для учителей в Украине стали:

  • угроза жизни работников;
  • активные боевые действия в районе расположения образовательного учреждения;
  • оккупация территорий;
  • уничтожение или разрушение помещений учебного заведения из-за боевых действий;
  • невозможность выполнения работ из-за отсутствия технических условий, таких как электроснабжение или связь.

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