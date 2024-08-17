Для получения выплат за простое от государства украинские учителя должны находиться на территории Украины. Выехавшие за границу потеряют право на финансовую помощь. Это касается, в частности, работников учебных заведений, прекративших свою деятельность из-за оккупации или боевых действий.
Соответствующее решение принял Кабинет министров.
Это правило касается педагогических работников учебных заведений, а также инклюзивно-ресурсных центров, где учатся дети с особыми образовательными потребностями.
Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), простой определяется как остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы. Причины простоя могут включать:
- административная приостановка деятельности предприятия;
- перепрофилирование работ;
- нарушение договорных обязательств с партнерами;
- экономический кризис;
- умышленное или непреднамеренное нарушение работниками техники безопасности или трудовой дисциплины;
- повреждение оборудования.
Обстоятельства, вызывающие простой, могут включать в себя непреодолимую силу, такую как война, объявление военного положения, стихийные бедствия, техногенные катастрофы или пандемии.
Украинское законодательство не предусматривает конкретных требований или условий для введения простоя в образовательных учреждениях во время военного положения. Однако с самого начала полномасштабной российской агрессии наиболее распространенными причинами простоя для учителей в Украине стали:
- угроза жизни работников;
- активные боевые действия в районе расположения образовательного учреждения;
- оккупация территорий;
- уничтожение или разрушение помещений учебного заведения из-за боевых действий;
- невозможность выполнения работ из-за отсутствия технических условий, таких как электроснабжение или связь.
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