Юрист отмечает, что ребенок может самостоятельно пользоваться общественным транспортом начиная с 7 лет, но не всегда и не во всех местах.

В Украине существуют правила, определяющие с какого возраста дети могут путешествовать по общественному транспорту без сопровождения взрослых, включая поездки в школу. Как могут наказать родителей, если дети сами будут ездить на транспорте, рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Юрист отмечает, что ребенок может самостоятельно пользоваться общественным транспортом, начиная с 7 лет.

"На междугородных маршрутах не разрешено перевозить детей до 14 лет без сопровождения взрослых, за исключением случаев перевозки детей в общеобразовательные или дошкольные учебные заведения в сельской местности автобусами внутриобластных маршрутов и регулярных специальных перевозок", - отмечает Евгений Булименко.

За нарушение родителями (опекунами, попечителями) этих правил может быть наложена административная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Наказание может включать:

предупреждение;

штраф от 850 до 1700 грн.;

за повторное нарушение в течение года – штраф от 1700 до 5100 грн.

Напомним, что родители малолетних детей обязаны обеспечивать им необходимые условия для жизни. За невыполнение этих обязанностей предусмотрена административная ответственность.

За нарушения могут применяться следующие меры:

предупреждение;

штраф в размере от 850 до 1700 грн;

за повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания – штраф от 1700 до 5100 грн.

Источник: РБК.

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