Пенсионеры могут получить 100% скидку на коммунальные услуги при соблюдении некоторых важных условий.

Некоторые услуги для пенсионеров предоставляются бесплатно, в то время как другие можно получить со значительной скидкой. Для получения скидки не нужно прилагать особого труда. Стало известно, на что могут рассчитывать пенсионеры.

Скидка на коммуналку.

Пенсионеры всегда могут оформить субсидию, но некоторые имеют право на 100% скидку на коммунальные услуги. Это касается лиц, проживающих в сельской местности и работавших на определенных профессиях в течение нескольких лет до выхода на пенсию. Чтобы получить льготу, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

Профессии, дающие право на льготу:

Работники музеев;

Работники библиотек;

Специалисты по защите растений;

Работники образовательных учреждений;

Работники государственных и коммунальных учреждений культуры, включая образовательные учреждения в области культуры;

Сотрудники медицинской и фармацевтической отрасли.

Скидка на юридические услуги. Пенсионер может также получить скидку на следующие юридические услуги:

профессиональную консультацию;

защита прав и интересов;

представительство интересов гражданина.

Что для пенсионеров бесплатно.

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд по всем видам общественного транспорта, за исключением такси. Бесплатный проезд предоставляется только в пригородном железнодорожном транспорте.

Кроме того, земельный налог для пенсионеров отменен при условии, что земельный участок соответствует установленным лимитам.

Источник: 24 Канал.

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