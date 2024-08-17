Национальный банк Украины планирует ввести лимиты на P2P-переводы, которые не коснутся волонтеров и лиц с доходами более 100 тыс. грн.

Национальный банк Украины (НБУ) недавно подтвердил планы по введению ограничений на исходные P2P-переводы с карты на карту. В то же время там уточнили, кого эти нововведения не тронут.

Замглавы НБУ Дмитрий Олейник в интервью для Forbes поделился некоторыми деталями будущего решения. По проекту постановления НБУ, планируется установить лимит в 100 тыс. грн в месяц для исходящих P2P-переводов с карты на карту.

Однако для некоторых категорий лиц будут сделаны исключения. В частности, новые правила не коснутся волонтеров, если они будут соответствовать, по меньшей мере, двум из пяти определенных критериев. Банки также потребуют документы, подтверждающие волонтерскую деятельность.

"Банки уже формируют внутренние списки волонтеров, и платежи в их пользу не будут учитываться в общем количестве исходных переводов с одной карты", - отметил представитель НБУ.

Критерии для волонтеров включают:

Официальную регистрацию в качестве волонтера; Осуществление волонтерского собрания как основная деятельность по счетам; Письмо от государственного органа, воинской части или благотворительного фонда о сотрудничестве; Предоставление информации о суммах, сроках, целях сбора и использования средств; Подтверждение волонтерской деятельности в публичных источниках (социальные сети, Интернет).

Если банк выявит нарушение деятельности волонтера или несоответствие между заявленной целью сбора средств и фактическими расходами, он будет иметь право отказать в осуществлении переводов сверх установленного лимита.

Также ограничения не будут распространяться на физических лиц, официально подтвержденные доходы которых превышают 100 тыс. грн.

Какие ограничения планируются для P2P-переводов

НБУ намерен до 18 августа принять решение об ограничении P2P-переводов для физических лиц. Это решение обусловлено необходимостью борьбы со схемами, связанными с "картами-дропами", объемы которых оцениваются в 200 млрд грн ежегодно.

"Мы тщательно подходим к принятию этого решения, которое уже коммуникировал Национальный банк. Для более эффективной борьбы со схемами "дропов" нужны также изменения в законодательство, поэтому мы должны быть готовы к соответствующей дискуссии в парламенте", - подчеркнул руководитель НБУ.

Ранее в НБУ сообщали, что планируют ограничить исходные P2P-переводы к:

30 переводов в месяц; Максимальная сумма в 100 тыс. грн.

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