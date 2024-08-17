Национальный банк Украины (НБУ) недавно подтвердил планы по введению ограничений на исходные P2P-переводы с карты на карту. В то же время там уточнили, кого эти нововведения не тронут.
Замглавы НБУ Дмитрий Олейник в интервью для Forbes поделился некоторыми деталями будущего решения. По проекту постановления НБУ, планируется установить лимит в 100 тыс. грн в месяц для исходящих P2P-переводов с карты на карту.
Однако для некоторых категорий лиц будут сделаны исключения. В частности, новые правила не коснутся волонтеров, если они будут соответствовать, по меньшей мере, двум из пяти определенных критериев. Банки также потребуют документы, подтверждающие волонтерскую деятельность.
"Банки уже формируют внутренние списки волонтеров, и платежи в их пользу не будут учитываться в общем количестве исходных переводов с одной карты", - отметил представитель НБУ.
Критерии для волонтеров включают:
- Официальную регистрацию в качестве волонтера;
- Осуществление волонтерского собрания как основная деятельность по счетам;
- Письмо от государственного органа, воинской части или благотворительного фонда о сотрудничестве;
- Предоставление информации о суммах, сроках, целях сбора и использования средств;
- Подтверждение волонтерской деятельности в публичных источниках (социальные сети, Интернет).
Если банк выявит нарушение деятельности волонтера или несоответствие между заявленной целью сбора средств и фактическими расходами, он будет иметь право отказать в осуществлении переводов сверх установленного лимита.
Также ограничения не будут распространяться на физических лиц, официально подтвержденные доходы которых превышают 100 тыс. грн.
Какие ограничения планируются для P2P-переводов
НБУ намерен до 18 августа принять решение об ограничении P2P-переводов для физических лиц. Это решение обусловлено необходимостью борьбы со схемами, связанными с "картами-дропами", объемы которых оцениваются в 200 млрд грн ежегодно.
"Мы тщательно подходим к принятию этого решения, которое уже коммуникировал Национальный банк. Для более эффективной борьбы со схемами "дропов" нужны также изменения в законодательство, поэтому мы должны быть готовы к соответствующей дискуссии в парламенте", - подчеркнул руководитель НБУ.
Ранее в НБУ сообщали, что планируют ограничить исходные P2P-переводы к:
- 30 переводов в месяц;
- Максимальная сумма в 100 тыс. грн.
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