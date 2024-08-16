Монета посвящена воинам-связям, которые обеспечивают коммуникацию и управление войсками, преодолевая сложные вызовы и угрозы для защиты Украины в кибер- и информационном пространстве.

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету, посвященную войскам связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины. Монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена ​​из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. Об этом сообщили в самом Нацбанке .

Тираж новой памятной монеты составляет 10 000 000 штук, из которых 510 000 сувенирны. Эта новая памятная монета является частью серии 'Вооруженные Силы Украины'. Она посвящена украинским воинам-связям, которые обеспечивают коммуникацию и управление войсками, преодолевая сложные вызовы и угрозы для защиты Украины в кибер- и информационном пространстве.

Как оборотная монета, "Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины" обязательна для приема во всех видах наличных платежей и может использоваться для зачисления на счета.

"Национальный банк будет постепенно подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам. Приниматься эти монеты от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 грн", - рассказали в НБУ.

На реверсе монеты расположены надписи "Войска Связи и Кибербезопасности ВСУ" по кругу, а также лозунг военнослужащих: "Сильные Держать Связь!".

В центре композиции изображена эмблема Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины, напоминающая щит, защищающий информационное пространство. Эмблема содержит восьмилучевую звезду, окруженную крестообразно расположенными орбитами и перекрещенными молниями. На заднем плане видны схематические лабиринты, символизирующие передачу зашифрованных данных через сложные защитные системы киберпространства, где ведется невидимая война.

Аверс монеты (лицевая сторона) идентичен аверсу монеты номиналом 10 грн образца 2018 года. В центре, обрамленном древнерусским орнаментом, расположены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

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