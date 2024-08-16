В Одессе возник конфликт между женщинами и военными из-за попытки проникновения на территорию районного ТЦК, что сопровождалось обвинениями в незаконном содержании родственника.

В Одессе разгорелся конфликт между женщинами и военными из-за попытки проникновения на территорию ТЦК. В сети появилось видео, где группа женщин пытается попасть на территорию одного из районных центров комплектования и социальной поддержки. По словам местных жителей, военные удерживают их родственника без законных оснований.

Эту информацию распространили пользователи соцсетей, передают Новости.LIVE . Подробности конфликта Вечером к зданию ТЦК подошла группа женщин, которые сразу же начали снимать события на телефоны. Один из сотрудников центра, услышав шум, вышел на улицу и в этот момент одна из одесситок попыталась войти внутрь.

"Вы незаконно удерживаете нашего брата! Нельзя держать больше трех часов! Отпустите его! Снимайте, девушки!" – кричала женщина.

На шум среагировали другие сотрудники центра, которые пытались закрыть дверь, но женщины им мешали. В ответ военные применили силу.

"Нога, моя нога! Зачем ты меня таскаешь? Какое ты имеешь право? А если я так поступлю с твоей женой или матерью?" — возмущенно воскликнула одна из женщин.

Чем именно завершился конфликт, пока неизвестно. Официальных комментариев от Одесского ТЦК и СП пока не поступало.

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