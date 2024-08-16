На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Контрразведка Службы безопасности задержала вражеского информатора, который передавал оккупантам локации Сил обороны в Донецкой области. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Подробности сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Враг сосредоточил внимание на пунктах базирования реактивных систем HIMARS на Покровском направлении. Кроме того, фигурант пытался определить координаты штабов, опорных пунктов и маршрутов движения тяжелого вооружения ВСУ.

Разведаны были необходимы агрессору для планирования новых наступательных операций и ракетных ударов по этому направлению фронта. Для сбора разведывательной информации злоумышленник объезжал территорию под видом водителя такси и допрашивал пассажиров о необходимых сведениях во время поездок. Служба безопасности задокументировала преступные действия фигуранта и задержала его.

Расследование установило, что враждебным приспешником является житель Мирнограда, активно пользовавшийся российским Телеграмм-ботом для сбора информации о дислокации ВСУ на востоке Украины.

Этот интернет-ресурс использовался мужчиной для передачи разведданных, включая координаты объектов сил обороны и подробные описания. При обыске у фигуранта изъят мобильный телефон и SIM-карты, содержащие доказательства передачи конфиденциальной информации агрессору.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения.

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