Пенсии могут увеличиваться по разным причинам, в частности, из-за повышения минимальной пенсионной выплаты. Эксперт по социальной политике Андрей Павловский отмечает, что на вопрос роста выплат будет влиять много факторов. К примеру, вероятно увеличение тарифов.
Вероятное повышение тарифов может привести к увеличению потребности украинцев в субсидиях, что, в свою очередь, создаст дополнительное финансовое давление на государственный бюджет.
Павловский отмечает, что у Украины есть определенные обязательства перед МВФ, закрепленные в Бюджетной декларации на 2025–2027 годы. Согласно этой декларации правительство не планирует повышать зарплаты бюджетников и некоторые социальные выплаты до 2028 года.
Не следует считать, что повышение пенсий совсем прекратится. Индексация пенсионных выплат будет продолжаться начиная с 1 марта 2025 года, а также будет расти за счет начисления надбавок.
В декларации указано о замораживании прожиточного минимума, однако есть пункт, предусматривающий ежегодную индексацию пенсий, которая будет проводиться с 1 марта ежегодно.
Напомним, что в Украине пенсионеры получают разные надбавки к пенсиям, включая возрастные доплаты, которые начисляются после достижения определенного возраста.
Эти доплаты начисляются автоматически в месяце, когда пенсионер достигает определенного возраста. В настоящее время размер надбавки составляет:
- для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- для лиц от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- для лиц от 80 лет и старше – 570 гривен.
Источник: 24 Канал.
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