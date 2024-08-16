У Украины есть обязательства перед МВФ, установленные в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

Пенсии могут увеличиваться по разным причинам, в частности, из-за повышения минимальной пенсионной выплаты. Эксперт по социальной политике Андрей Павловский отмечает, что на вопрос роста выплат будет влиять много факторов. К примеру, вероятно увеличение тарифов.

Вероятное повышение тарифов может привести к увеличению потребности украинцев в субсидиях, что, в свою очередь, создаст дополнительное финансовое давление на государственный бюджет.

Павловский отмечает, что у Украины есть определенные обязательства перед МВФ, закрепленные в Бюджетной декларации на 2025–2027 годы. Согласно этой декларации правительство не планирует повышать зарплаты бюджетников и некоторые социальные выплаты до 2028 года.

Не следует считать, что повышение пенсий совсем прекратится. Индексация пенсионных выплат будет продолжаться начиная с 1 марта 2025 года, а также будет расти за счет начисления надбавок.

В декларации указано о замораживании прожиточного минимума, однако есть пункт, предусматривающий ежегодную индексацию пенсий, которая будет проводиться с 1 марта ежегодно.

Напомним, что в Украине пенсионеры получают разные надбавки к пенсиям, включая возрастные доплаты, которые начисляются после достижения определенного возраста.

Эти доплаты начисляются автоматически в месяце, когда пенсионер достигает определенного возраста. В настоящее время размер надбавки составляет:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

для лиц от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

для лиц от 80 лет и старше – 570 гривен.

Источник: 24 Канал.

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