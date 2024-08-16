В настоящее время пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

При процессуальном руководстве Львовской спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона доложено о подозрении пограничнику - преподавателю учебного центра Государственной пограничной службы Украины. Подробности сообщили в ДБР.

По данным следствия, 21-летний подозреваемый предложил военнообязанному организовать выезд за границу, несмотря на действующие во время военного положения запреты и ограничения.

Подозреваемый не разгласил подробности схемы, но сообщил «клиенту» прибыть в пограничный населенный пункт в Закарпатье в согласованное время и ждать дальнейших инструкций. Стоимость его услуг составила 21 000 евро.

По плану клиент должен был самостоятельно добраться до города Чоп на Закарпатье, откуда, пока не установлены сопровождающие, должны были переправить его в пешем порядке за пределами пунктов пропуска. Преподаватель посоветовал мужчине взять с собой пригодную для походов одежду и обувь.

Передачу денег назначил 11 августа вблизи автовокзала во Львове. Забрать средства попросил своего знакомого, который не был знаком с преступной схемой. После получения средств от посредника его задержали правоохранители.

После получения всей суммы неправомерной выгоды подозреваемый был задержан в соответствии со ст. 208 УПК РФ. В настоящее время пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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