Глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев сообщил, что Украина готова к жестким шагам.

В Украине с 30 сентября Государственная налоговая служба начнет автоматический мониторинг данных о банковских счетах граждан за границей. Для этого не потребуется отдельный запрос, и владельцам счетов не нужно будет сообщать об этом.

Государственная налоговая служба получила отчет, одобренный глобальным форумом ОЭСР, об уровне развития системы управления информационной безопасностью и обмене информацией для налоговых целей в Украине.

Теперь Украина станет равноправным участником международной системы автоматического обмена информацией, которая объединяет 115 стран, включая все государства-члены ЕС.

Председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев сообщил, что Украина готова к подключению к системам CRS/CbC как с технической, так и с законодательной точки зрения.

"Это означает, что в ГНС в ближайшее время появится информация о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по уплате налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих , и многое другое", – отмечал он.

По словам Даниила Гетманцева, получение информации от партнеров и ее систематизированный анализ позволят повысить эффективность контроля за декларированием подлежащих налогообложению активов и доходов, а также усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Ранее Государственная налоговая служба обнародовала список юрисдикций, с которыми Украина будет обмениваться информацией о финансовых счетах в рамках Многостороннего соглашения CRS. Первая крайняя дата для обмена информацией для Украины установлена ​​на 30 сентября 2024 г. и касается данных о подотчетных счетах за отчетный период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Впоследствии автоматический обмен информацией будет производиться ежегодно. Отчетный период будет соответствовать календарному году, предшествующему году обмена информацией.

Источник: SUD.UA.

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