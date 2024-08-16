В Украине было раскрыто мошенничество, в результате которого был нанесен ущерб более чем на 12,5 миллиона гривен и сделана попытка завладеть еще 120 миллионами гривен во время закупок энергетического оборудования. Два организатора этой схемы задержаны, но официальное сообщение о подозрении им еще не вручено.

Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"В настоящее время решается вопрос об официальном уведомлении о подозрении", - сообщили в ведомствах, добавив, что позже будут обнародованы детали схемы.

Известно, что по делу фигурируют и. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" в 2020-2024 годах и руководитель коммерческого предприятия. Согласно данным государственных реестров, в указанный период и. руководителя "Харьковоблэнерго" был Константин Логвиненко, а сейчас предприятие возглавляет Вячеслав Кравцов.

По данным правоохранителей, схема заключалась в закупке оборудования по завышенным ценам у заранее выбранных компаний. Речь идет о трансформаторах и счетчиках.

Трансформаторы являются критически важным оборудованием в условиях российских обстрелов, поскольку они необходимы для работы электросетей. Это особенно актуально для Харьковщины, где инфраструктура получила значительные повреждения от атак.

"Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ задержали двух соорганизаторов преступной схемы, предусматривавшей завладение более 12,5 млн грн и попытку присвоить еще 120 млн грн от закупки энергетического оборудования для АО 'Харьковоблэнерго'. Речь идет о трансформаторах и электроизмерительных приборах" говорится в сообщениях.

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