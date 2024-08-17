Эта оригинальная закуска из кабачка по рецепту суперфиналистки кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольги Рябенко станет идеальным дополнением к завтраку и не только.

На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить невероятно вкусную и нежную намазку из кабачка.

"Идеальное решение для вкусного и сытного завтрака. А главное - полезного", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления кабачковой намазки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

1 кабачок

1 луковица

3 зубчика чеснока

сыр плавленый – 200 г

зелень (петрушка и укроп) – по вкусу

соль, молотый перец – по вкусу

паприка или сушеный помидор – по желанию

Кабачок и лук "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает кубиками и обжаривает на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла примерно 10 минут. В конце добавляем соль, перец и тертый чеснок, перемешиваем все и оставляем охлаждаться.

Обжаренные кабачки с луком вместе с плавленым сыром и зеленью финалистка "Мастер Шеф" отправляет в блендер и перебивает все до однородной консистенции

Готовую намазку перекладываем в удобную посуду, добавляем немного паприки или сушеных помидоров по желанию, перемешиваем и отправляем в холодильник.

Отметим, кабачки не только универсальный и вкусный продукт, но очень полезный. Они являются источником витаминов А, С и магния, содержат мало калорий и много воды, что делает их отличным продуктом для тех, кто следит за своим весом.

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