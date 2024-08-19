Если утром не хватает времени на кулинарные эксперименты, простой рецепт, как приготовить оладьи из капусты, от украинской телеведущей Леси Никитюк вам пригодится. Капуста – это всегда отличный выбор, ведь она не только вкусная и сочная, но и очень полезна.

Завтрак должен быть не только питательным, но и эстетически привлекательным. А если приготовить оладьи из капусты быстро – это уже залог удачного начала дня. Леся Никитюк признается, что часто готовит оладьи из капусты. Звезда уверяет: это быстро и легко. Кроме того, эти оладьи понравятся не только взрослым, но и детям.

Ингредиенты на 2 порции:

  • Капуста молода — 1/4 шт.
  • Морковь – 1/2 шт.
  • Мука пшеничная – 1 ст. л.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Зелень – по вкусу

оладьи

Приготовление:

Шаг 1: Мелко нарежьте капусту и натрите морковь на большой терке. Перемешайте эти овощи.

Шаг 2: Добавьте в овощную смесь немного муки, соль и перец по вкусу.

Шаг 3: На разогретую и смазанную сковороду маслом выложите ложкой смесь в форме оладий.

Шаг 4: На каждый блинчик разбейте по яйцу. После приготовления украсьте оладьи свежей зеленью.

оладьи

Теперь вы знаете, как приготовить оладьи из капусты, точно понравившиеся всей семье. Приятного аппетита!

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