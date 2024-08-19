Если утром не хватает времени на кулинарные эксперименты, простой рецепт, как приготовить оладьи из капусты, от украинской телеведущей Леси Никитюк вам пригодится. Капуста – это всегда отличный выбор, ведь она не только вкусная и сочная, но и очень полезна.
Завтрак должен быть не только питательным, но и эстетически привлекательным. А если приготовить оладьи из капусты быстро – это уже залог удачного начала дня. Леся Никитюк признается, что часто готовит оладьи из капусты. Звезда уверяет: это быстро и легко. Кроме того, эти оладьи понравятся не только взрослым, но и детям.
Ингредиенты на 2 порции:
- Капуста молода — 1/4 шт.
- Морковь – 1/2 шт.
- Мука пшеничная – 1 ст. л.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Зелень – по вкусу
Приготовление:
Шаг 1: Мелко нарежьте капусту и натрите морковь на большой терке. Перемешайте эти овощи.
Шаг 2: Добавьте в овощную смесь немного муки, соль и перец по вкусу.
Шаг 3: На разогретую и смазанную сковороду маслом выложите ложкой смесь в форме оладий.
Шаг 4: На каждый блинчик разбейте по яйцу. После приготовления украсьте оладьи свежей зеленью.
Теперь вы знаете, как приготовить оладьи из капусты, точно понравившиеся всей семье. Приятного аппетита!
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