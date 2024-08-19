Узнайте, как быстро и вкусно приготовить оладьи из капусты по рецепту украинской телеведущей Леси Никитюк.

Если утром не хватает времени на кулинарные эксперименты, простой рецепт, как приготовить оладьи из капусты, от украинской телеведущей Леси Никитюк вам пригодится. Капуста – это всегда отличный выбор, ведь она не только вкусная и сочная, но и очень полезна.

Завтрак должен быть не только питательным, но и эстетически привлекательным. А если приготовить оладьи из капусты быстро – это уже залог удачного начала дня. Леся Никитюк признается, что часто готовит оладьи из капусты. Звезда уверяет: это быстро и легко. Кроме того, эти оладьи понравятся не только взрослым, но и детям.

Ингредиенты на 2 порции:

Капуста молода — 1/4 шт.

— 1/4 шт. Морковь – 1/2 шт.

– 1/2 шт. Мука пшеничная – 1 ст. л.

– 1 ст. л. Яйца куриные – 2 шт.

– 2 шт. Соль – по вкусу

– по вкусу Перец черный молотый – по вкусу

– по вкусу Зелень – по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Мелко нарежьте капусту и натрите морковь на большой терке. Перемешайте эти овощи.

Шаг 2: Добавьте в овощную смесь немного муки, соль и перец по вкусу.

Шаг 3: На разогретую и смазанную сковороду маслом выложите ложкой смесь в форме оладий.

Шаг 4: На каждый блинчик разбейте по яйцу. После приготовления украсьте оладьи свежей зеленью.

Теперь вы знаете, как приготовить оладьи из капусты, точно понравившиеся всей семье. Приятного аппетита!

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