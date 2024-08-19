Известная украинская актриса Татьяна Песик, получившая популярность благодаря роли Таньки в сериале "Країна У" и участия в "Женском квартале", рассказала своим подписчикам о своем любимом способе, как приготовить молочный коктейль для похудения. Она активно следит за своим питанием и демонстрирует, что здоровое питание может оказаться не только полезным, но и вкусным.

Татьяна опубликовала рецепт в Stories на своем Instagram, показав, как приготовить молочный коктейль с бананом, часто используемым для поддержания формы.

Актриса похвасталась новым портативным блендером на аккумуляторе, который ей подарили во время гастролей "Женского квартала" в Болгарии. Она показала, как с его помощью легко приготовить молочный коктейль, ставший частью его ежедневного рациона.

Для этого она добавила в блендер свежий банан, чуть-чуть замороженного шпината и молоко. Хотя актриса не является поклонницей бананов, ей нравится такое сочетание ингредиентов. "Делаем молочный коктейль. В последнее время я пью его чаще всего", - отметила она.

Татьяна Песик занимается похудением с февраля 2024 года. Из-за постоянного стресса актриса призналась, что набрала несколько лишних килограммов. Она скорректировала свое питание, добавив больше овощей, и регулярно показывает своим подписчикам, как приготовить молочный коктейль для похудения, делясь полезными рецептами.