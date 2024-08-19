Узнайте, какие растения следует посадить на месте, где рос картофель, чтобы в следующем году собрать еще больший урожай.

В августе огородники начинают сбор картофеля , и чтобы не покидать участок пустым, лучше посадить на месте, где рос картофель, чтобы в следующем году собрать еще больший урожай, растениями, которые будут способствовать восстановлению плодородия почвы.

Сидераты, кроме улучшения качества почвы, помогают бороться с некоторыми болезнями и вредителями, поэтому их высевание важно, если вы хотите посадить на месте, где рос картофель, чтобы в следующем году собрать еще больший урожай.

На участках, где росли сидераты, почва становится легкой и рыхлой, а также получает дополнительное питание, оздоравливающее его после насыщенного сезона. После картофеля рекомендуется высаживать растения, которые возместят дефицит азота, фосфора и калия, ведь именно эти элементы больше всего выводятся из почвы во время выращивания картофеля. Поэтому, если вы хотите посадить на месте, где рос картофель, чтобы в следующем году собрать еще больший урожай, вам следует обратить внимание на бобовые сидераты, обогащающие почву азотом.

Среди них можно выделить люцерну, горох, люпин и донник. Для восстановления запасов фосфора и калия идеально подойдет рожь. Это растение также поможет снизить популяцию проволочника, который может негативно повлиять на следующий урожай. Итак, если вы планируете посадить на месте, где рос картофель, чтобы в следующем году собрать еще больший урожай, оптимальным вариантом будет смесь ржи с бобовыми.

Ее следует высеять на грядках. Когда растения подрастут, их можно заложить в грунт, перекопав или оставить на зиму.

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