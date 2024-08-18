Ухаживать за спаржей не только просто, но и интересно, ведь с каждым годом она может давать все больший урожай.

Ухаживать за спаржей действительно просто, ведь это растение не требует много усилий. Если вы будете соблюдать несколько простых правил, ваша спаржа будет расти так, как на фото.

Что нужно делать: Чтобы ухаживать за спаржей правильно, следует обеспечить регулярный полив, подкормку и рыхление почвы между рядами и у растений. Разрыхлять почву нужно осторожно, чтобы не повредить корни. Первые две недели после высадки в открытый грунт спаржу нужно обильно поливать. В жаркие летние дни важно ухаживать за спаржей ежедневно. Если растение не получает достаточно влаги, стебли могут стать горькими и волокнистыми. Подкармливать спаржу можно раствором куриного помета, разбавленным 1:20.

Ухаживать за спаржей также значит смотреть за вероятными заболеваниями. Спаржа редко болеет, но может пострадать от ржавчины во время продолжительных дождей. Чтобы предотвратить заболевания, обрабатывайте растение бордоской смесью. Не забывайте и о вредителях – для борьбы с ними можно использовать инсектициды или народные средства.

С этими советами вы легко сможете ухаживать за спаржей и получить отличный урожай.