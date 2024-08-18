Ухаживать за спаржей действительно просто, ведь это растение не требует много усилий. Если вы будете соблюдать несколько простых правил, ваша спаржа будет расти так, как на фото.
Что нужно делать: Чтобы ухаживать за спаржей правильно, следует обеспечить регулярный полив, подкормку и рыхление почвы между рядами и у растений. Разрыхлять почву нужно осторожно, чтобы не повредить корни. Первые две недели после высадки в открытый грунт спаржу нужно обильно поливать. В жаркие летние дни важно ухаживать за спаржей ежедневно. Если растение не получает достаточно влаги, стебли могут стать горькими и волокнистыми. Подкармливать спаржу можно раствором куриного помета, разбавленным 1:20.
Ухаживать за спаржей также значит смотреть за вероятными заболеваниями. Спаржа редко болеет, но может пострадать от ржавчины во время продолжительных дождей. Чтобы предотвратить заболевания, обрабатывайте растение бордоской смесью. Не забывайте и о вредителях – для борьбы с ними можно использовать инсектициды или народные средства.
С этими советами вы легко сможете ухаживать за спаржей и получить отличный урожай.
Интересный факт о спарже: она может достигать высоты до 1,5 метра за один сезон! Спаржа – это многолетнее растение, которое может жить до 15 лет и старше, и с каждым годом его урожай может становиться все более впечатляющим. Ежегодно, в период вегетации, из одного куста спаржи можно собирать до 3 килограммов стеблей.