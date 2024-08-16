В ближайшие месяцы прогнозируется дальнейший рост инфляции, что будет обусловлено увеличением затрат бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышением акцизов и эффектами девальвации гривны.

Национальный банк Украины (НБУ) официально проинформировал население о грядущем росте потребительских цен. Главные причины ускорения инфляции включают трудности с электроснабжением и повышение заработных плат. Об этом говорится в комментарии НБУ по уровню инфляции.

"В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции", — сообщили в Национальном банке Украины, указав на несколько факторов, влияющих на этот процесс:

увеличение издержек бизнеса на оплату труда;

рост расходов предприятий на электроэнергию;

повышение акцизов;

последствия девальвации гривны в предыдущие месяцы

При этом у НБУ успокаивают, что угрозы ценовой катастрофы нет.

"Инфляция останется умеренной в 2024 году благодаря усилиям Национального банка по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции, а также обеспечению стабильности на валютном рынке", - отмечают в НБУ.

Рост базовой инфляции и цен на обработанные продовольственные товары продолжает усиливаться, что может быть обусловлено повышением производственных затрат, особенно хлебобулочных и кондитерских изделий. В то же время цены на непродовольственные товары и услуги также растут, но темп этого роста медленнее. В частности, отмечается удорожание услуг в сфере здравоохранения, транспорта и связи.

В ближайшие месяцы прогнозируется дальнейшее ускорение инфляции из-за роста затрат бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и последствий девальвации гривны. Однако согласно прогнозам Национального банка Украины, инфляция останется умеренной в течение 2024 года.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.