Если вы хотите побыстрее собрать спелые помидоры , уже в июле можно кое-что для этого сделать.

Во-первых, обрежьте листья на кустах. Лучше это делать, когда помидоры на нижней кисти начинают белеть. Это означает, что плоды созревают, и листья можно убрать. Обрезка поможет ускорить созревание помидоров, ведь растение сосредоточится на плодах.

Также прищемить верхушку куста. Это останавливает рост растения и помогает ускорить созревание помидоров, ведь энергия пойдет на развитие плодов.

Некоторые садоводы заворачивают помидоры в прозрачные пакеты прямо на кустах, чтобы создать микроклимат. Это помогает сохранить тепло и влагу, что также способствует более быстрому созреванию.

Воспользовавшись этими простыми способами, вы сможете ускорить созревание помидоров и по-прежнему насладиться урожаем.

Интересные факты:

Хотя помидоры часто считаются овощами, на самом деле они фрукты, ведь развиваются из цветка растения и содержат семена. Они родственники картофеля, баклажанов и перцев, поскольку все эти растения принадлежат к одной семье — пасленовым.

В мире существует более 10 тысяч разных сортов помидоров! Они различаются по цвету, форме, размеру и вкусу. Самые распространенные цвета помидоров – красный, желтый и зеленый, но можно также найти помидоры черного, пурпурного и даже розового цвета.

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