Он заявил, что не понимает, для чего это делают ТЦК и учебные центры - просто дают массу неподготовленных и озлобленных на ТЦК людей.

Командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов, известный под позывным "Кэпом", эмоционально раскритиковал работу Территориальных центров комплектования. Он выразил обеспокоенность тем, что часто на фронт попадают мужчины, не готовые к службе ни физически, ни психологически. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Он заявил, что не понимает, для чего это делают ТЦК и учебные центры - просто дают массу неподготовленных и озлобленных на ТЦК людей. Кроме того, попадают в подразделения люди, которые просто не готовы к вине морально или физически.

"Мне - как командиру роты - прислали 45 человек. Из них десять мы через три дня сразу отправили в пункт тылового обеспечения. Они едва ходят.... У нас был тактический медик. Он накладывает турникет и теряет сознание. Это еще без ранения, без ничего... Зачем, скажите, пожалуйста, проводить такую... трудно подобрать слово...", - возмущенно заявил военный.

Виктор Баранов считает, что военными ставят себе "галочку", не беспокоясь о том, как эти люди справятся на передовой. Его смущает, что вместо реальной подготовки и проверки готовности к службе, главным для них формальное выполнение задач.

"У нас есть сто человек... А дальше ротному делай, что хочешь. У меня 96 человек наполнения штата. Мне дают зону ответственности. Пожалуйста, сдерживай. Кем? Да, однажды мы вышли - нас 45-50 человек. А их изменить надо. Это еще я не говорю о ранениях, каких-то неповоротных потерях", - добавил Баранов.

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