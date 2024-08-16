В своей жалобе женщина обращается в суд с просьбой разрешить ситуацию с ПриватБанком, где ее счет заблокировали, а средства содержатся.

ПриватБанк рекомендует клиентам с заблокированными счетами обращаться в суд. Одна из клиенток, подавшая подтверждение осуществления перевода, обнаружила, что банк классифицировал ее транзакцию как мошенническую. Это следует из сообщения, размещенного на портале "Минфин".

В своей жалобе женщина обращается в суд с просьбой разрешить ситуацию с ПриватБанком, где ее счет заблокировали, а средства содержатся. Она отметила, что на посланный перевод была подана жалоба с требованием возврата суммы, но она отказалась выполнить это требование, предоставив доказательства законности полученных средств.

Несмотря на это, ПриватБанк отказал в дальнейшем обслуживании и заблокировал спорную сумму на счете.

"Все доказательства, что эти средства были получены верно на мою карточку, были, и я их предоставила. Сообщили в банке в отказе в обслуживании и содержат обжалованную сумму, а также другие средства, не имеющие никакого отношения к обжалованной сумме. .. Мною был подтвержден этот платеж и направлен в соответствии с банком, но работнику банка не подошел такой вариант, после чего мне сообщили, что обслуживание прекращено", — говорится в сообщении клиентки "ПриватБанка".

Клиентка "ПриватБанка" неоднократно обращалась в банк, пытаясь выяснить причины отказа в обслуживании. В ответ ей было поставлено в известность об отказе в обслуживании счета.

Она готова вернуть обжалованную сумму платежа, но просит разъяснений относительно оснований, на которых банк содержит все средства на счете, включая не подлежащие обжалованию. То есть ее волнует вопрос об остальных средствах, которые остаются на счете.

В ответе на обращение "ПриватБанк" пояснил, что во время проверки операций были обнаружены денежные поступления на карту, которые плательщик не подтвердил. Поэтому банк решил ограничить дальнейшее обслуживание счета. Если клиент желает оспорить это решение, он может сделать это через суд.

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